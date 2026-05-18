Путин и Си Цзиньпин подробно обсудят сотрудничество в сфере углеводородов

16:11 18.05.2026
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудят сотрудничество стран в сфере углеводородов, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин ранее заявил, что Россия и Китай находятся в высокой степени договоренностей, чтобы сделать очень существенный шаг вперед в сотрудничестве в газовой и нефтяной сфере.
"Я подробности сейчас не буду озвучивать, но эта тема, я считаю, будет весьма подробно обсуждаться между лидерами с участием непосредственных представителей, которые задействованы во всех этих проектах", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, какие соглашения в сфере углеводородов могут быть подписаны во время визита Путина в КНР.
Президент РФ 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Российский лидер и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам, сообщили ранее в Кремле.
Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год). По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.
