Путин и Си Цзиньпин обсудят международные вопросы за чаем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая.
- 20 мая Путин и Си Цзиньпин проведут беседу за чаем для обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня.
- Визит Путина в КНР приурочен к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в дружеской и откровенной беседе за чаем 20 мая обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"На нее приглашены всего лишь по четыре человека с каждой стороны, она будет сосредотачиваться на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня. Все самые актуальные вопросы имеется в виду по-дружески, откровенно обсудить между двумя лидерами", - сказал Ушаков.
