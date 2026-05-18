16:08 18.05.2026
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят международные вопросы за чаем

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая.
  • 20 мая Путин и Си Цзиньпин проведут беседу за чаем для обсуждения актуальных вопросов международной повестки дня.
  • Визит Путина в КНР приурочен к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в дружеской и откровенной беседе за чаем 20 мая обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Завершающим пунктом рабочей программы станет важная беседа Путина с председателем КНР за чаем 20 мая, рассказал Ушаков.
"На нее приглашены всего лишь по четыре человека с каждой стороны, она будет сосредотачиваться на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня. Все самые актуальные вопросы имеется в виду по-дружески, откровенно обсудить между двумя лидерами", - сказал Ушаков.
Официальный визит Путина в КНР приурочен к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
В миреКитайРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковСи Цзиньпин
 
 
