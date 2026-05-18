Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться на саммитах ШОС, БРИКС и АТЭС

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести в текущем году еще как минимум три встречи "на полях" саммитов ШОС, БРИКС и АТЭС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.