16:05 18.05.2026
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться на саммитах ШОС, БРИКС и АТЭС

  • Путин и Си Цзиньпин планируют провести в текущем году как минимум три встречи "на полях" саммитов ШОС, БРИКС и АТЭС.
  • Встреча Путина и Си Цзиньпина запланирована на саммите ШОС в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября.
  • Также встречи лидеров России и Китая предусмотрены на саммите БРИКС в Нью-Дели 12–13 сентября и на саммите АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести в текущем году еще как минимум три встречи "на полях" саммитов ШОС, БРИКС и АТЭС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
"Отмечу, что это будет не единственная в этом году встреча наших лидеров. Запланированы и другие встречи. В частности, на саммите ШОС в Бишкеке, который состоится с 31 августа по 1 сентября. Затем предусматривается двусторонний контакт на саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября, и затем на саммите АТЭС в Китае, город Шэньчжэнь, 18-19 ноября", - сказал Ушаков журналистам.
