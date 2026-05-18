Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться на саммитах ШОС, БРИКС и АТЭС

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести в текущем году еще как минимум три встречи "на полях" саммитов ШОС, БРИКС и АТЭС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
"Отмечу, что это будет не единственная в этом году встреча наших лидеров. Запланированы и другие встречи. В частности, на саммите ШОС в Бишкеке, который состоится с 31 августа по 1 сентября. Затем предусматривается двусторонний контакт на саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября, и затем на саммите АТЭС в Китае, город Шэньчжэнь, 18-19 ноября", - сказал Ушаков журналистам.