Путин встретится в Пекине с инженером, которого видел еще ребенком - РИА Новости, 18.05.2026
16:05 18.05.2026
Путин встретится в Пекине с инженером, которого видел еще ребенком

© Фото : RT
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время визита в Китай встретится с китайским инженером, который, будучи ребенком, встречал его во время первого визита в КНР в 2000 году, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"После церемонии открытия годов образования в программе небольшой перерыв. В ходе этого перерыва наш президент в своей резиденции встретится с китайским инженером, его зовут Пэн Пай. Этого китайского гражданина наш президент видел еще ребенком в ходе своего первого государственного визита в качестве президента России в Китай в 2000 году", - сказал Ушаков журналистам.
Он рассказал, что этот мальчик вырос и получил университетское образование в Москве, а сейчас работает в одной из крупных компаний КНР.
"Это будет весьма символичная встреча", - добавил Ушаков.
