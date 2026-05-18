Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия и КНР обсудят весь комплекс двусторонних отношений во время визита Путина в Китай.

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лидеры России и Китая во время предстоящего визита Владимира Путина в Пекин проведут встречи в узком и расширенном составах, по итогам которых подпишут документы по углублению сотрудничества, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"После церемонии приветствия в Доме народных собраний начнется встреча нашего президента с Си. Эта встреча проводится в узком составе, в ходе нее планируется обсудить наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонних отношений между нашими странами", — рассказал он.

Официальный визит состоится 19-20 мая по приглашению председателя КНР . Он приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По этому случаю пройдет торжественный прием. Перед ним Путин и Си Цзиньпин осмотрят фотовыставку, посвященную истории российско-китайских отношений. Завершит рабочую программу беседа во время чаепития.

После переговоров они подпишут совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Всего же ожидается подписание около 40 документов, направленных на углубление сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, атомной областях, а также в сферах образования, кинематографа и взаимодействия между информагентствами.

По итогам встречи лидеры сделают заявления для СМИ.