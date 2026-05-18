В Совфеде рассказали о подготовке визита Путина в Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19–20 мая.
- Подготовка к визиту велась очень серьезно, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Денисов.
ПЕКИН, 18 мая - РИА Новости. Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Китай велась очень серьезно, встречи руководителей двух стран всегда отличались полноценной повесткой, заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол России в Китае Андрей Денисов.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
"Содержание любых встреч наших руководителей всегда достаточно большое, мы охватываем весь круг отношений - и двустороннюю, и международной повестку", - сказал Денисов, отвечая на просьбу РИА Новости рассказать об ожиданиях от предстоящего визита.
По словам сенатора, между руководителями России и Китая никогда не было "встреч ради встреч".
"Это всегда полноценные переговоры, всегда полноценная повестка", - сказал он, добавив, что подготовка к нынешнему визиту "велась очень серьезно".
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя на брифинге в понедельник предстоящий визит российского лидера в Китай, заявил, что Пекин и Москва намерены продолжать продвигать двусторонние отношения на более глубокий и высокий уровень, привнося в мир больше стабильности и позитивной энергии.