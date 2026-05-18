Россия и Китай являются важными торговыми партнерами, заявил Ушаков

По итогам января — апреля 2026 года товарооборот России и Китая вырос на 19,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают друг для друга важными торговыми партнерами, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

« "Россия и Китай, это всем хорошо известно, являются для друг друга важными торговыми партнерами", - сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что в 2025 году товарооборот России и Китая достиг почти 240 миллиардов долларов.

Как заявлял Путин журналистам 9 мая, товарооборот России и Китая растет, продолжается его диверсификация, в том числе за счет высокотехнологичных отраслей.