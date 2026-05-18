16:05 18.05.2026
Россия и Китай являются важными торговыми партнерами, заявил Ушаков

Флаги России и Китая. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай являются важными торговыми партнерами.
  • В 2025 году товарооборот России и Китая достиг почти 240 миллиардов долларов.
  • По итогам января — апреля 2026 года товарооборот России и Китая вырос на 19,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия и Китай выступают друг для друга важными торговыми партнерами, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"Россия и Китай, это всем хорошо известно, являются для друг друга важными торговыми партнерами", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что в 2025 году товарооборот России и Китая достиг почти 240 миллиардов долларов.
Как заявлял Путин журналистам 9 мая, товарооборот России и Китая растет, продолжается его диверсификация, в том числе за счет высокотехнологичных отраслей.
По последним данным главного таможенного управления КНР, товарооборот двух стран по итогам января-апреля 2026 года вырос на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 85,241 миллиарда долларов.
ЭкономикаКитайРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
