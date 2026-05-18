Ушаков оценил рост поставок российской нефти в Китай - РИА Новости, 18.05.2026
16:19 18.05.2026
Ушаков оценил рост поставок российской нефти в Китай

Ушаков: поставки российской нефти в Китай за I квартал 2026 года выросли на 35%

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поставки российской нефти в Китай за первый квартал 2026 года выросли на 35%, сообщил Юрий Ушаков.
  • Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика, а Китай ответственного потребителя энергоресурсов, добавил помощник президента.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Поставки российской нефти в Китай за первый квартал 2026 года выросли на 35%, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.
"Локомотив экономической кооперации, тоже всем известно, наше партнерство в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика, а Китай - ответственного потребителя энергоресурсов. Отмечу, что за первый квартал текущего года наши нефтяные поставки китайским потребителям выросли более чем на треть, на 35% - это 31 миллион тонн", - сказал Ушаков журналистам.
ЭкономикаКитайРоссияБлижний ВостокЮрий УшаковВладимир ПутинСи ЦзиньпинНефть
 
 
