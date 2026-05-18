Медведев поднялся на две позиции в рейтинге ATP

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с девятого на седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На турнире серии "Мастерс" в Риме Медведев дошел до полуфинала, где проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счетом 2:6, 7:5, 4:6.
Другой россиянин Андрей Рублев поднялся на одну строчку и занял 13-ю позицию. На "Мастерсе" в Риме он дошел до четвертьфинала, где уступил Синнеру. Карен Хачанов сохранил 15-е место.
Первую строчку сохранил за собой Синнер. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим - немец Александр Зверев.
Рейтинг ATP, версия от 18 мая:
1 (1). Янник Синнер (Италия) - 14700 баллов;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 11960;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5705;
4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 4710;
5 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4060;
6 (6). Бен Шелтон (США) - 4030;
7 (9). Даниил Медведев (Россия) - 3760;
8 (7). Тейлор Фриц (США) - 3720;
9 (8). Алекс де Минаур (Австралия) - 3665;
10 (11). Александр Бублик (Казахстан) - 3230...
13 (14). Андрей Рублев (Россия) - 2780...
15 (15). Карен Хачанов (Россия) - 2320.