Рейтинг@Mail.ru
Стало известно имя тренера "Акрона" в стыковых матчах с "Ротором" - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:00 18.05.2026 (обновлено: 15:27 18.05.2026)
Стало известно имя тренера "Акрона" в стыковых матчах с "Ротором"

Мурат Искаков возглавит «Акрон» в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

© официальный сайт ФК "Авангард" (Курск)Мурат Искаков
Мурат Искаков - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© официальный сайт ФК "Авангард" (Курск)
Мурат Искаков. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мурат Искаков будет исполнять обязанности главного тренера «Акрона» в переходных матчах за право выступить в высшем дивизионе чемпионата России по футболу в сезоне 2026/27.
  • «Акрон» занял 13-е место в таблице РПЛ после поражения от «Крыльев Советов» со счетом 1:4 и объявил об уходе Заура Тедеева с поста главного тренера команды.
  • Стыковые матчи «Акрона» против «Ротора» пройдут 20 мая в Волгограде и 23 мая в Самаре.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мурат Искаков будет исполнять обязанности главного тренера "Акрона" в переходных матчах за право выступить в высшем дивизионе чемпионата России по футболу в сезоне-2026/27 против волгоградского "Ротора", сообщается в Telegram-канале тольяттинского клуба.
В воскресенье "Акрон" в гостях крупно проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:4 в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и занял 13-е место в таблице. После матча тольяттинский клуб объявил об уходе Заура Тедеева с поста главного тренера команды.
"По решению руководства все тренеры, входившие в тренерский штаб Заура Тедеева, продолжат работу с командой на период стыковых игр за право остаться в РПЛ. Исполнять обязанности главного тренера "Акрона" будет Мурат Искаков", - говорится в сообщении "Акрона".
"Акрон" в стыковых матчах сыграет со ставшим четвертым в Первой лиге "Ротором". Встречи пройдут 20 мая в Волгограде и 23 мая в Самаре.
Футбольное поле - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
"Ротор" встретится с "Акроном" в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ
17 мая, 20:07
 
ФутболСпортРоссияВолгоградСамараАкронАкрон (Тольятти)РоторКрылья СоветовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    Л. Самсонова
    76
    53
  • Теннис
    Завершен
    П. Марцинко
    В. Звонарева
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    США
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Дания
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ЦСКА
    81
    100
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бернли
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала