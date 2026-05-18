Стало известно имя тренера "Акрона" в стыковых матчах с "Ротором"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мурат Искаков будет исполнять обязанности главного тренера "Акрона" в переходных матчах за право выступить в высшем дивизионе чемпионата России по футболу в сезоне-2026/27 против волгоградского "Ротора", сообщается в Telegram-канале тольяттинского клуба.
В воскресенье "Акрон" в гостях крупно проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:4 в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и занял 13-е место в таблице. После матча тольяттинский клуб объявил об уходе Заура Тедеева с поста главного тренера команды.
"По решению руководства все тренеры, входившие в тренерский штаб Заура Тедеева, продолжат работу с командой на период стыковых игр за право остаться в РПЛ. Исполнять обязанности главного тренера "Акрона" будет Мурат Искаков", - говорится в сообщении "Акрона".
"Акрон" в стыковых матчах сыграет со ставшим четвертым в Первой лиге "Ротором". Встречи пройдут 20 мая в Волгограде и 23 мая в Самаре.