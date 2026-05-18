Звезда "ПСЖ" Дембеле получил травму перед финалом Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
17:49 18.05.2026 (обновлено: 17:52 18.05.2026)
Звезда "ПСЖ" Дембеле получил травму перед финалом Лиги чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Дембеле повредил икроножную мышцу правой ноги

© Соцсети "ПСЖ"Усман Дембеле
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Соцсети "ПСЖ"
Усман Дембеле. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле почувствовал дискомфорт в икроножной мышце правой ноги и был заменен в матче против «Парижа».
  • Дембеле останется под наблюдением врачей в ближайшие дни.
  • Участие Дембеле в финальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала» 30 мая не вызывает опасений.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле почувствовал дискомфорт в икроножных мышцах и останется под наблюдением врачей в ближайшие дни, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Франции.
"ПСЖ" в воскресенье уступил "Парижу" в заключительном туре Лиги 1 со счетом 1:2. Дембеле в середине первого тайма попросил замену из-за дискомфорта и на 27-й минуте уступил место на поле Гонсалу Рамушу. Нападающий сразу ушел в подтрибунное помещение.
«
"Усман Дембеле, которого вчера вечером в матче против "Парижа" заменили в качестве меры предосторожности из-за мышечного дискомфорта в правой икроножной мышце, останется под наблюдением врачей в ближайшие дни", - говорится в клубном сообщении.
Как сообщает RMC Sport, участие Дембеле в финальном матче Лиги чемпионов против английского "Арсенала" 30 мая не вызывает опасений. Также Дембеле ранее вошел в заявку сборной Франции на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике, который стартует 11 июня.
Дембеле 29 лет, он является действующим обладателем "Золотого мяча". В текущем сезоне француз провел 40 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.
