Звезда "ПСЖ" Дембеле получил травму перед финалом Лиги чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участие Дембеле в финальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала» 30 мая не вызывает опасений.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле почувствовал дискомфорт в икроножных мышцах и останется под наблюдением врачей в ближайшие дни, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Франции.
"Усман Дембеле, которого вчера вечером в матче против "Парижа" заменили в качестве меры предосторожности из-за мышечного дискомфорта в правой икроножной мышце, останется под наблюдением врачей в ближайшие дни", - говорится в клубном сообщении.
Дембеле 29 лет, он является действующим обладателем "Золотого мяча". В текущем сезоне француз провел 40 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.