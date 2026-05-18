Теннисистка Андреева потеряла одну позицию в чемпионской гонке WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева опустилась с четвертого на пятое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).
- Теннисистка дошла до четвертьфинала на турнире категории WTA 1000 в Риме, где уступила четвертой ракетке мира Кори Гауфф.
- Лидерство в чемпионской гонке сохраняет Елена Рыбакина из Казахстана.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева опустилась с четвертого на пятое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
На турнире категории WTA 1000 в Риме российская теннисистка дошла до четвертьфинала, где уступила четвертой ракетке мира Кори Гауфф.
Янчук рассказал об Андреевой
17 мая, 17:11
Лидерство в чемпионской гонке сохраняет Елена Рыбакина из Казахстана, выигравшая первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии.. На второй позиции располагается первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии.
Чемпионская гонка WTA, версия от 18 мая:
1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4318 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4080;
3 (5). Элина Свитолина (Украина) - 3460;
4 (3). Джессика Пегула (США) - 3185;
5 (4). Мирра Андреева (Россия) - 2928;
6 (8). Кори Гауфф (США) - 2573;
7 (6). Каролина Мухова (Чехия) - 2280;
8 (7). Виктория Мбоко (Канада) - 1937;
9 (9). Марта Костюк (Украина) - 1715;
10 (11) Ига Швёнтек (Польша) - 1583...
21 (24). Анна Калинская (Россия) - 869...
23 (23). Диана Шнайдер (Россия) - 833...
44 (44). Екатерина Александрова (Россия) - 562.