Рейтинг@Mail.ru
Теннисистка Андреева потеряла одну позицию в чемпионской гонке WTA - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
08:50 18.05.2026
Теннисистка Андреева потеряла одну позицию в чемпионской гонке WTA

Андреева опустилась с четвертого на пятое место в чемпионской гонке WTA

© Фото : Сайт WTAМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Фото : Сайт WTA
Мирра Андреева. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева опустилась с четвертого на пятое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).
  • Теннисистка дошла до четвертьфинала на турнире категории WTA 1000 в Риме, где уступила четвертой ракетке мира Кори Гауфф.
  • Лидерство в чемпионской гонке сохраняет Елена Рыбакина из Казахстана.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева опустилась с четвертого на пятое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
На турнире категории WTA 1000 в Риме российская теннисистка дошла до четвертьфинала, где уступила четвертой ракетке мира Кори Гауфф.
Российская теннисистка Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Янчук рассказал об Андреевой
17 мая, 17:11
Лидерство в чемпионской гонке сохраняет Елена Рыбакина из Казахстана, выигравшая первый в сезоне турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии.. На второй позиции располагается первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии.
Чемпионская гонка WTA, версия от 18 мая:
1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4318 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4080;
3 (5). Элина Свитолина (Украина) - 3460;
4 (3). Джессика Пегула (США) - 3185;
5 (4). Мирра Андреева (Россия) - 2928;
6 (8). Кори Гауфф (США) - 2573;
7 (6). Каролина Мухова (Чехия) - 2280;
8 (7). Виктория Мбоко (Канада) - 1937;
9 (9). Марта Костюк (Украина) - 1715;
10 (11) Ига Швёнтек (Польша) - 1583...
21 (24). Анна Калинская (Россия) - 869...
23 (23). Диана Шнайдер (Россия) - 833...
44 (44). Екатерина Александрова (Россия) - 562.
 
ТеннисСпортРоссияКазахстанБелоруссияМирра АндрееваКори ГауффЕлена РыбакинаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    Л. Самсонова
    76
    53
  • Теннис
    Завершен
    П. Марцинко
    В. Звонарева
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    США
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Дания
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ЦСКА
    81
    100
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бернли
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала