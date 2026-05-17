13:28 17.05.2026 (обновлено: 13:48 17.05.2026)
Нигматуллин не верит в том, что "Зенит" потеряет чемпионство

Нигматуллин: "Зенит" лишь при форс-мажорах может упустить победу в ЧР

Руслан Нигматуллин. Архивное фото
Руслан Нигматуллин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что «Зенит» вряд ли упустит победу в чемпионате страны по футболу при отсутствии форс-мажорных обстоятельств.
  • После 29 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 65 очков и идет на первом месте, а «Краснодар» имеет 63 балла.
  • Нигматуллин считает, что «Локомотив» не отдаст своего преимущества в соперничестве за третье место.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Петербургский "Зенит" лишь при каких-либо форс-мажорных обстоятельствах может упустить победу в чемпионате страны по футболу, заявил РИА Новости экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.
"Зенит" после 29 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 65 очков, идет на первом месте в чемпионате России и в воскресенье в гостях сыграет с "Ростовом". "Краснодар" имеет в активе 63 балла и 17 мая дома встретится с "Оренбургом".
"Если говорить о борьбе за золото, то я думаю, что должно произойти что-то сверхъестественное для того, чтобы "Зенит" отдал свое чемпионство. "Краснодару" остается уповать на себя и, соответственно, сожалеть о нереализованных моментах и упущенных возможностях в игре с "Динамо" (в предыдущем туре южане в Москве вели со счетом 1:0, но проиграли 1:2 – прим. ред.). Думаю, что чемпионом страны станет "Зенит", - сказал Нигматуллин.
"Что касается соперничества за третье место, то здесь тоже будет интересно. Не берусь предсказывать, но считаю, что "Локомотив" не отдаст своего преимущества. Очень здорово, что чемпионат России до последнего тура сохраняет интригу, матчи будут очень интересными", - добавил собеседник агентства.
В активе "Локомотива" 53 очка, в воскресенье команда в гостях встретится со столичным ЦСКА. Московский "Спартак" отстает от железнодорожников на два балла и 17 мая в Махачкале сыграет с "Динамо".
