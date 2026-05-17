Защитник "Ак Барса" Миллер установил новый рекорд результативности

КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Американский защитник казанского "Ак Барса" Митчелл Миллер установил новый рекорд результативности среди защитников в одном розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Ак Барс" в воскресенье принимал ярославский "Локомотив" в рамках четвертого матча финала Кубка Гагарина. Казанцы одержали победу в матче со счетом 2:1. В третьем периоде Миллер отдал голевую передачу на Александра Хмелевского.
На счету американца стало 22 очка (7 голов + 15 передач) в 18 матчах текущего розыгрыша плей-офф. Миллер стал единоличным рекордсменом, превзойдя достижение бывшего защитника магнитогорского "Металлурга" Криса Ли, совершившего 21 (1+20) результативное действие в 18 матчах плей-офф сезона-2016/17.