Защитник "Ак Барса" Миллер установил новый рекорд результативности - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
17:14 17.05.2026 (обновлено: 17:16 17.05.2026)
Защитник "Ак Барса" Миллер установил новый рекорд результативности

Митчелл Миллер побил рекорд Ли по результативности в плей-офф КХЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Митчелл Миллер
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер установил новый рекорд результативности среди защитников в одном розыгрыше плей-офф КХЛ.
  • В матче против ярославского «Локомотива» Миллер отдал голевую передачу на Александра Хмелевского.
  • На счету Миллера стало 22 очка (7 голов + 15 передач) в 18 матчах текущего розыгрыша плей-офф.
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Американский защитник казанского "Ак Барса" Митчелл Миллер установил новый рекорд результативности среди защитников в одном розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Ак Барс" в воскресенье принимал ярославский "Локомотив" в рамках четвертого матча финала Кубка Гагарина. Казанцы одержали победу в матче со счетом 2:1. В третьем периоде Миллер отдал голевую передачу на Александра Хмелевского.
На счету американца стало 22 очка (7 голов + 15 передач) в 18 матчах текущего розыгрыша плей-офф. Миллер стал единоличным рекордсменом, превзойдя достижение бывшего защитника магнитогорского "Металлурга" Криса Ли, совершившего 21 (1+20) результативное действие в 18 матчах плей-офф сезона-2016/17.
ХоккейСпортАлександр ХмелевскийКрис ЛиЛокомотив (Ярославль)Ак БарсМеталлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026
 
