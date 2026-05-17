Ведерников рассказал о потерях Псковской области в годы ВОВ

Партизанское движение на Псковщине в годы Великой Отечественной войны было одним из самых масштабных в СССР, там действовало более 57 тысяч народных мстителей.

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Псковская область потеряла в ходе Великой Отечественной войны буквально половину населения, это правда, которую нельзя забывать, сообщил РИА Новости губернатор области Михаил Ведерников.

Председатель правления Фонда Александра Печерского , занимающегося увековечиванием памяти героев сопротивления, Илья Васильев рассказал агентству, что Фонд начал работу над документальным циклом, который по-новому изучит партизанское движение во Пскове

"История партизанской борьбы Псковщины – это история противодействия геноциду, борьба на грани выживания большой древней земли, в ходе которой регион потерял буквально половину населения", - сказал губернатор.

По его словам, "это наша правда, которую нельзя забывать".

"Потому что мы живы благодаря подвигам бессмертного поколения", - добавил он.