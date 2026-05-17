Ведерников рассказал о потерях Псковской области в годы ВОВ
10:31 17.05.2026
Ведерников рассказал о потерях Псковской области в годы ВОВ

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Псковская область потеряла в ходе Великой Отечественной войны буквально половину населения, это правда, которую нельзя забывать, сообщил РИА Новости губернатор области Михаил Ведерников.
Председатель правления Фонда Александра Печерского, занимающегося увековечиванием памяти героев сопротивления, Илья Васильев рассказал агентству, что Фонд начал работу над документальным циклом, который по-новому изучит партизанское движение во Пскове.
Картина станет частью большого документального цикла, в котором изучаются партизанские движения в Брянске, Смоленске и в Ленинградской области.
"История партизанской борьбы Псковщины – это история противодействия геноциду, борьба на грани выживания большой древней земли, в ходе которой регион потерял буквально половину населения", - сказал губернатор.
По его словам, "это наша правда, которую нельзя забывать".
"Потому что мы живы благодаря подвигам бессмертного поколения", - добавил он.
Партизанское движение на Псковщине в годы Великой Отечественной войны (1941–1944) было одним из самых масштабных в СССР, охватывая территорию, где действовало более 57 тысяч народных мстителей. 29 партизанских бригад сражались на территории области на протяжении 32 месяцев. Партизаны уничтожили 150 тысяч солдат врага, пустили под откос 1600 паровозов и взорвали 24 тысячи вагонов.
