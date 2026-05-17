Эксперт сообщил, что Андреевой и Шнайдер по силам выиграть Большой шлем
Теннис
 
14:53 17.05.2026 (обновлено: 15:19 17.05.2026)
Эксперт сообщил, что Андреевой и Шнайдер по силам выиграть Большой шлем

© AP Photo / Manu Fernandez — Мирра Андреева и Диана Шнайдер
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер способны выиграть турнир Большого шлема в течение года, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
В воскресенье Андреева и Шнайдер одержали победу над испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес в финале парного турнира категории WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Андреевой и Шнайдер.
"Этого можно было ожидать. В последнее время Андреева и Шнайдер играют стабильно на высоком уровне, сделав первую заявку пару лет назад, став серебряными призерами Олимпийских игр. За два года они прибавили, особенно Мирра Андреева", - сказал Янчук.
"Она окрепла, подросла, потому что в паре требуются сильные удары, стремительные передвижения. Они подравнялись с Дианой, потому что Шнайдер давно играет быстро и резко, теперь Мирра не выпадет из этого темпа. Шнайдер еще и левша, что дает их паре некоторое преимущество. Также пришел опыт, так что победа заслуженная. Везение многое значит, но при хорошем раскладе они могут выиграть турнир Большого шлема в течение года", - добавил он.
