В ЦСКА не обсуждали переход футболиста Кисляка в "ПСЖ", заявил Игдисамов

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости, Василий Учаев. Временно исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что в команде не обсуждали возможный переход футболиста Матвея Кисляка во французский "Пари Сен-Жермен", а были сконцентрированы на матче 30-го тура чемпионата России со столичным "Локомотивом".

"В команде такие разговоры не поднимались. Мы были сконцентрированы на этом матче", - сказал Игдисамов журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли переход Кисляка в "ПСЖ".