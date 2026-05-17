Голевой пас Сулейманова помог "Спортингу" обыграть "Остин" в матче MLS

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Спортинг Канзас-Сити" одержал победу над "Остином" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Остине завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Ману Гарсия (79-я минута), которому ассистировал российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, и Стивен Африфа (82). У "Остина" отличился Миккель Деслер (45+1).
Сулейманову 26 лет. Он перешел в "Спортинг Канзас-Сити" в феврале 2025 года. В составе команды россиянин принял участие в 44 матчах MLS, в которых забил три мяча и отдал пять передач.
"Спортинг Канзас-Сити" одержал вторую победу подряд. Команда с 11 очками занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Остин" с 14 баллами располагается на 13-й строчке.