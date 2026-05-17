Президент РПЛ Алаев заявил, что остался доволен прошедшим сезоном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что остался доволен прошедшим сезоном чемпионата, назвав его эмоционально тяжелым.
- Чемпионом РПЛ стал петербургский «Зенит», второе место занял «Краснодар», третье — московский «Локомотив».
- Высший дивизион покинули «Нижний Новгород» и «Сочи», а «Акрон» и «Динамо» сыграют в стыковых матчах за право играть в РПЛ.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что остался доволен прошедшим сезоном чемпионата, но отметил, что он был эмоционально тяжелым.
"Очень доволен сезоном. В первую очередь хотел бы поздравить "Зенит", руководство, болельщиков, жителей Санкт-Петербурга. Абсолютно заслуженная победа. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков. Эмоционально тяжелый сезон, но очень приятно, что все решается в последнем туре. "Локомотив" - бронза, нас покидают "Сочи" и "Нижний Новгород". Сезоном очень доволен!" - сказал Алаев журналистам.
"Лучший сезон впереди! Даю прогноз, что следующий сезон будет еще интереснее, с более закрученной интригой. Думаю, в следующем сезоне больше команд будет бороться за чемпионство. Понятно, что будет еще трансферное окно. По моим ощущениям, еще больше команд готово бороться за чемпионство", - добавил глава лиги.