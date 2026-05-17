Рейтинг@Mail.ru
"Рома" обыграла "Лацио" в римском дерби благодаря дублю Манчини - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:12 17.05.2026 (обновлено: 15:39 17.05.2026)
"Рома" обыграла "Лацио" в римском дерби благодаря дублю Манчини

"Рома" одержала победу над "Лацио" в римском дерби

© Фото : Соцсети футбольного клуба "Рома"Футболисты "Ромы"
Футболисты Ромы - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© Фото : Соцсети футбольного клуба "Рома"
Футболисты "Ромы". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби в рамках 37-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 2:0.
  • Дубль оформил Джанлука Манчини.
  • «Рома» одержала четвертую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Рома" одержала победу над "Лацио" в римском дерби в рамках 37-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ромы". Дубль оформил Джанлука Манчини (40-я и 66-я минуты).
Руслан Нигматуллин - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Нигматуллин не верит в том, что "Зенит" потеряет чемпионство
Вчера, 13:28
Во втором тайме игроки устроили потасовку, по итогам которой на 71-й минуте по красной карточке получили полузащитник "Лацио" Николо Ровелла и защитник "Ромы" Уэсли.
"Рома" одержала четвертую победу подряд. Команда, набрав 70 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Лацио" с 51 баллом располагается на девятой строчке.
В другом матче туринский "Ювентус" дома уступил "Фиорентине" со счетом 0:2 и опустился с третьего на шестое место в таблице Серии A. "Наполи" на выезде разгромил "Пизу" - 3:0. Команда гарантировала себе вторую строчку и обеспечила себе место в основном этапе следующего сезона Лиги чемпионов.
Результаты других матчей дня:
"Дженоа" - "Милан" - 1:2;
"Комо" - "Парма" - 1:0.
Футболисты Фиорентины в матче Серии А - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
"Фиорентина" опустила "Ювентус" на шестое место в Серии А
Вчера, 15:08
 
ФутболСпортСерия А (чемпионат Италии по футболу)ЛациоРомаЮвентусУэслиДжанлука МанчиниНиколо Ровелла
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала