"Рома" обыграла "Лацио" в римском дерби благодаря дублю Манчини

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Рома" одержала победу над "Лацио" в римском дерби в рамках 37-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Ромы". Дубль оформил Джанлука Манчини (40-я и 66-я минуты).
Во втором тайме игроки устроили потасовку, по итогам которой на 71-й минуте по красной карточке получили полузащитник "Лацио" Николо Ровелла и защитник "Ромы" Уэсли.
"Рома" одержала четвертую победу подряд. Команда, набрав 70 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Лацио" с 51 баллом располагается на девятой строчке.
В другом матче туринский "Ювентус" дома уступил "Фиорентине" со счетом 0:2 и опустился с третьего на шестое место в таблице Серии A. "Наполи" на выезде разгромил "Пизу" - 3:0. Команда гарантировала себе вторую строчку и обеспечила себе место в основном этапе следующего сезона Лиги чемпионов.
