В Петербурге в честь победы "Зенита" зажгли факелы Ростральных колонн - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
22:45 17.05.2026
В Петербурге в честь победы "Зенита" зажгли факелы Ростральных колонн

© Фото : официальный аккаунт "Зенита" в Twitter
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербург поздравляет "Зенит" с новым достижением праздничными огнями.
  • В честь победы сине-бело-голубых в чемпионате России по футболу зажгли факелы Ростральных колонн.
  • Также до 3:30 18 мая Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура подсветят в цвета клуба.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге зажгли в честь победы "Зенита" в чемпионате России по футболу, также три моста подсветят в сине-бело-голубые цвета, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, город поздравляет "Зенит" с новым достижением праздничными огнями.
Российская премьер-лига (РПЛ)
17 мая 2026 • начало в 18:00
Завершен
Ростов
0 : 1
Зенит
14‎’‎ • Александр Соболев (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
"Зенит" стал чемпионом России по футболу
Вчера, 19:59
«

"Сегодня, 17 мая, с 20.00 до 23.00 на стрелке Васильевского острова зажгутся факелы Ростральных колонн. Также в 22.15 Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура озарят сине-бело-голубые цвета любимого клуба. Особая подсветка мостов будет работать до 3.30 18 мая в соответствии с графиком наружного освещения", - говорится в сообщении.

Беглов отметил, что торжественный жест со стороны города станет символом славы и единства Петербурга и "Зенита", знаком уважения к упорству футболистов и радости миллионов болельщиков.
Он поздравил игроков, тренеров, руководство, болельщиков футбольного клуба "Зенит" и всех петербуржцев с победой команды в чемпионате России.
Петербургский "Зенит" выиграл у "Ростова" в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и стал чемпионом России по футболу. Встреча прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону и завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 1:0. "Зенит" набрал 68 очков и завоевал золото чемпионата России в 11-й раз, став единоличным национальным рекордсменом.
