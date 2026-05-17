В Петербурге в честь победы "Зенита" зажгли факелы Ростральных колонн

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге зажгли в честь победы "Зенита" в чемпионате России по футболу, также три моста подсветят в сине-бело-голубые цвета, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, город поздравляет "Зенит" с новым достижением праздничными огнями.
"Сегодня, 17 мая, с 20.00 до 23.00 на стрелке Васильевского острова зажгутся факелы Ростральных колонн. Также в 22.15 Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура озарят сине-бело-голубые цвета любимого клуба. Особая подсветка мостов будет работать до 3.30 18 мая в соответствии с графиком наружного освещения", - говорится в сообщении.
Беглов отметил, что торжественный жест со стороны города станет символом славы и единства Петербурга и "Зенита", знаком уважения к упорству футболистов и радости миллионов болельщиков.
Он поздравил игроков, тренеров, руководство, болельщиков футбольного клуба "Зенит" и всех петербуржцев с победой команды в чемпионате России.
Петербургский "Зенит" выиграл у "Ростова" в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и стал чемпионом России по футболу. Встреча прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону и завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 1:0. "Зенит" набрал 68 очков и завоевал золото чемпионата России в 11-й раз, став единоличным национальным рекордсменом.