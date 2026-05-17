Форвард "Ак Барса" Хмелевский назвал лучшего защитника КХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий казанского "Ак Барса" Александр Хмелевский назвал Митчелла Миллера лучшим защитником КХЛ.
- Когда он хочет перевернуть игру, он может это сделать, рассказал Хмелевский.
- Для него самое главное - поднять Кубок Гагарина над головой, добавил хоккеист.
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Нападающий казанского "Ак Барса" Александр Хмелевский назвал своего одноклубника Митчелла Миллера лучшим защитником Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Ак Барс" в воскресенье в Казани добыл волевую победу над "Локомотивом" (2:1) и сравнял счет в серии (2-2). Миллер отметился голевой передачей и достиг отметки в 22 очка в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. 24-летний американец установил новый рекорд результативности среди защитников в рамках одного плей-офф.
17 мая 2026 • начало в 14:30
Завершен
34:31 • Артем Галимов
50:55 • Александр Хмелевский
(Нэйтан Тодд, Mitchell Miller)
26:39 • Александр Полунин
"Митч - самый лучший защитник (лиги). Когда он хочет перевернуть игру, он может это сделать. Мы надеемся, что он будет и дальше так играть. Нам необходимо использовать его лучшие качества в следующих матчах. Но для него самое главное - поднять Кубок Гагарина над головой. Иметь рекорды, но проиграть - такое не нужно никому. Мы все хотим взять кубок", - сказал Хмелевский журналистам.
На счету Миллера стало 22 очка (7 голов + 15 передач) в 18 матчах текущего плей-офф. Миллер превзошел достижение бывшего защитника магнитогорского "Металлурга" Криса Ли, совершившего 21 (1+20) результативное действие в 18 матчах плей-офф сезона-2016/17.