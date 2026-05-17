Все билеты на футбольный матч Южной Кореи и КНДР распродали

Краткий пересказ от РИА ИИ Все билеты на полуфинальный матч женской Лиги чемпионов Азии между клубом КНДР "Моя родина" и "Сувон ФК Уимен" были распроданы за несколько часов.

Повышенный интерес к игре связан с тем, что спортивная команда КНДР, а именно ее женская футбольная сборная, прибыла в Корею впервые за 12 лет.

Министерство объединения Республики Корея решило выкупить оставшиеся места для представителей общественных организаций, которые сформируют группы поддержки на матче.

СЕУЛ, 17 мая — РИА Новости. Все билеты на полуфинальный матч женской Лиги чемпионов Азии (AWCL) между клубом КНДР "Моя родина" и "Сувон ФК Уимен" были распроданы в течение нескольких часов после старта продаж, передает агентство Ренхап со ссылкой на Корейскую футбольную ассоциацию.

Матч пройдет в среду в 19.00 (13.00 мск) на стадионе в Сувоне.

"По данным Корейской футбольной ассоциации, все 7087 билетов, поступивших в открытую продажу из примерно 9 тысяч доступных мест, были распроданы всего через несколько часов после старта продаж во вторник", - говорится в сообщении агентства.

Повышенный интерес к игре связан в том числе с тем, что спортивная команда КНДР прибыла в Корею впервые с 2018 года, а женская футбольная команда - впервые за 12 лет.

По данным Ренхап, оставшиеся места министерство объединения Республики Корея решило выкупить для представителей общественных организаций, которые сформируют группы поддержки на матче. Также министерство рассматривает вопрос финансирования изготовления баннеров и покупки другой атрибутики для болельщиков.

Как передает агентство, представители общественных организаций заявили, что намерены поддерживать обе команды и избегать упоминания названий государств, поскольку матч носит клубный, а не межгосударственный характер.

В министерстве объединения ранее подчеркнули, что рассматривают турнир как международное спортивное соревнование под эгидой Азиатской футбольной конфедерации (AFC) и намерены "максимально уважать его международный характер".

Матч также вызвал большой интерес со стороны СМИ. Азиатская футбольная конфедерация (AFC), признавая особый характер межкорейских отношений, заявила, что намерена сохранить фокус недели исключительно на футболе и сделать турнир чисто спортивным событием, защищенным от внешней политической повестки.

Женская Лига чемпионов Азии проводится второй год подряд и является главным клубным турниром континента среди женщин. Победитель соревнований получит 1 миллион долларов.