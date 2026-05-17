"Интер" не смог обыграть предпоследнюю команду Серии А

- «Интер» ранее досрочно обеспечил себе 21-е чемпионство в Серии А.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Миланский "Интер" сыграл вничью с "Вероной" в своем заключительном домашнем матче сезона в рамках 37-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Милане и завершилась со счетом 1:1. Автоголом отметился фарерский защитник "Вероны" Андриас Эдмундссон (47-я минута), у гостей отличился Кирон Боуи (90+1).
17 мая 2026 • начало в 16:00
Завершен
47’ • Андриас Эдмундссон (А)
90’ • Киран Боуи