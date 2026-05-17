Гонсалес и Аугусто вернулись в стартовый состав "Краснодара" - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
17:16 17.05.2026 (обновлено: 17:17 17.05.2026)
Гонсалес и Аугусто вернулись в стартовый состав "Краснодара"

Гонсалес и Аугусто вернулись в стартовый состав «Краснодара» на матч РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Футбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) - "Краснодар" (Краснодар)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уругвайский защитник Джованни Гонсалес и бразильский полузащитник Дуглас Аугусто вернулись в стартовый состав футбольного клуба «Краснодар».
  • Матч заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» пройдет в воскресенье в Краснодаре в 18:00.
  • Перед заключительным туром «Краснодар» (63 очка) отстает на два очка от лидирующего «Зенита» (65).
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уругвайский защитник Джованни Гонсалес и бразильский полузащитник Дуглас Аугусто вернулись в стартовый состав футбольного клуба "Краснодар" на матч заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга".
Встреча пройдет в воскресенье в Краснодаре, начало встречи - 18:00. Гонсалес пропустил матч 29-го тура против столичного "Динамо" (1:2) из-за перебора желтых карточек. Аугусто не выходил в стартовом составе "Краснодара" с игры против "Зенита" (1:1) 12 апреля. В последних двух матчах бразилец выходил на замену.
Полностью состав "Краснодара" выглядит следующим образом: Станислав Агкацев (вратарь), Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Джованни Гонсалес, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян (капитан), Батчи, Дуглас Аугусто, Никита Кривцов, Джон Кордоба.
За "Оренбург" с первых минут сыграют: Богдан Овсянников (вратарь), Станислав Поройков, Данила Ведерников, Данила Хотулев (капитан), Джон Паласиос, Ду Кейрос, Дмитрий Рыбчинский, Ренат Голыбин, Евгений Болотов, Хорди Томпсон, Гедеон Гузина.
Перед заключительным туром действующий чемпион страны "Краснодар" (63 очка) на два очка отстает от лидирующего "Зенита" (65), при этом петербургская команда имеет преимущество в личных встречах. "Оренбург" (29 очков) занимает 11-е место, гарантировав себе сохранение места в РПЛ.
