"Зенит" стал чемпионом России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Петербургский "Зенит" на выезде выиграл у "Ростова" в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и стал чемпионом России по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону и завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 1:0. Мяч забил Александр Соболев (14-я минута), реализовавший пенальти. На 73-й минуте с поля был удален защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков.
"Зенит" набрал 68 очков и завоевал золото чемпионата России в 11-й раз, став единоличным национальным рекордсменом. Прежде петербуржцы делили рекорд с московским "Спартаком", на счету которого 10 побед в чемпионате страны в постсоветский период. Команда Сергея Семака стала чемпионом страны в седьмой раз за последние восемь сезонов.
"Ростов" (33) завершил чемпионат на десятой строчке.