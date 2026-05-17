Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" стал чемпионом России по футболу - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:59 17.05.2026 (обновлено: 20:33 17.05.2026)
"Зенит" стал чемпионом России по футболу

"Зенит" победил "Ростов" и стал 11-кратным чемпионом России по футболу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Зенит» победил «Ростов» в матче заключительного тура РПЛ со счетом 1:0.
  • «Зенит» набрал 68 очков и стал чемпионом России по футболу в 11-й раз, обойдя по количеству побед московский «Спартак».
  • «Ростов» завершил чемпионат на десятой строчке с 33 очками.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Петербургский "Зенит" на выезде выиграл у "Ростова" в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и стал чемпионом России по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону и завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 1:0. Мяч забил Александр Соболев (14-я минута), реализовавший пенальти. На 73-й минуте с поля был удален защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков.
"Зенит" набрал 68 очков и завоевал золото чемпионата России в 11-й раз, став единоличным национальным рекордсменом. Прежде петербуржцы делили рекорд с московским "Спартаком", на счету которого 10 побед в чемпионате страны в постсоветский период. Команда Сергея Семака стала чемпионом страны в седьмой раз за последние восемь сезонов.
"Ростов" (33) завершил чемпионат на десятой строчке.
Футболисты Крыльев Советов - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
"Крылья Советов" разгромили "Акрон" и сохранили место в РПЛ
Вчера, 19:56
 
ФутболСпортКубок России по футболуАлександр СоболевСергей СемакРостовЗенитСпартак МоскваДмитрий Чистяков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала