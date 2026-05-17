"Спортинг" занял второе место в чемпионате Португалии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Спортинг" разгромил "Жил Висенте" в заключительном туре чемпионата Португалии со счетом 3:0 и занял второе место.
- "Спортинг" начнет путь в розыгрыше Лиги чемпионов следующего сезона с третьего квалификационного раунда.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Спортинг" разгромил "Жил Висенте" в заключительном, 34-м туре чемпионата Португалии по футболу и, заняв второе место, отобрался в квалификацию Лиги чемпионов.
Встреча в Лиссабоне завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Эдуарду Куарежма (15-я минута), Луис Суарес (34) и Мортен Юльманн (90+3).
16 мая 2026 • начало в 22:30
Завершен
15’ • Эдуарду Куарежма
(Педро Гонсалвеш)
34’ • Луис Суарес
90’ • Мортен Юлманд
(Geovany Quenda)
"Спортинг" (82 очка) занял второе место в таблице чемпионата Португалии. Клуб начнет путь в розыгрыше Лиги чемпионов следующего сезона с третьего квалификационного раунда. На третьей строчке расположилась "Бенфика" (80), которая выступит в квалификации Лиги Европы. В квалификации Лиги конференций сыграет "Брага" (59), ставшая четвертой.
Ранее досрочно чемпионом Португалии стал "Порту" (88).
