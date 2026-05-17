Рейтинг@Mail.ru
"Спортинг" занял второе место в чемпионате Португалии - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:33 17.05.2026 (обновлено: 03:30 17.05.2026)
"Спортинг" занял второе место в чемпионате Португалии

"Спортинг" стал вторым в чемпионате Португалии и отобрался в квалификацию ЛЧ

© официальный твиттер клуба "Спортинг"Футболисты "Спортинга"
Футболисты Спортинга - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© официальный твиттер клуба "Спортинг"
Футболисты "Спортинга". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Спортинг" разгромил "Жил Висенте" в заключительном туре чемпионата Португалии со счетом 3:0 и занял второе место.
  • "Спортинг" начнет путь в розыгрыше Лиги чемпионов следующего сезона с третьего квалификационного раунда.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Спортинг" разгромил "Жил Висенте" в заключительном, 34-м туре чемпионата Португалии по футболу и, заняв второе место, отобрался в квалификацию Лиги чемпионов.
Встреча в Лиссабоне завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Эдуарду Куарежма (15-я минута), Луис Суарес (34) и Мортен Юльманн (90+3).
Чемпионат Португалии
16 мая 2026 • начало в 22:30
Завершен
Спортинг
3 : 0
Жил Висенте
15‎’‎ • Эдуарду Куарежма
(Педро Гонсалвеш)
34‎’‎ • Луис Суарес
90‎’‎ • Мортен Юлманд
(Geovany Quenda)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Спортинг" (82 очка) занял второе место в таблице чемпионата Португалии. Клуб начнет путь в розыгрыше Лиги чемпионов следующего сезона с третьего квалификационного раунда. На третьей строчке расположилась "Бенфика" (80), которая выступит в квалификации Лиги Европы. В квалификации Лиги конференций сыграет "Брага" (59), ставшая четвертой.
Ранее досрочно чемпионом Португалии стал "Порту" (88).
Команда португальского футбольного клуба Порту - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
"Порту" досрочно выиграл чемпионат Португалии
3 мая, 00:35
 
ФутболСпортСпортинг (Лиссабон)Жил ВисентеБенфика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    Чайка
    5
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    656
    274
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Хоффенхайм
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Кельн
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Италия
    Канада
    0
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала