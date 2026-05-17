Футболист "ПСЖ" Дембеле травмировался перед финалом ЛЧ и стартом ЧМ

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле был заменен из-за травмы в матче последнего, 34-го тура чемпионата Франции по футболу.

Дембеле 29 лет, он является действующим обладателем "Золотого мяча". В текущем сезоне француз провел 40 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.