Рейтинг@Mail.ru
"Аталанта" обеспечила себе место в Лиге конференций, несмотря на поражение - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:55 17.05.2026
"Аталанта" обеспечила себе место в Лиге конференций, несмотря на поражение

"Аталанта" проиграла "Болонье", но обеспечила себе место в Лиге конференций

© Фото : Пресс-служба ФК "Аталанта"Полузащитник "Аталанты" Шарль де Кетеларе (в центре) и защитник Берат Джимсити (справа)
Полузащитник Аталанты Шарль де Кетеларе (в центре) и защитник Берат Джимсити (справа) - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Аталанта"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Болонья» выиграла у «Аталанты» в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 1:0.
  • «Аталанта» обеспечила себе седьмое место в турнирной таблице Серии А и выступит в Лиге конференций в сезоне-2026/27.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Болонья" на выезде выиграла у "Аталанты" из Бергамо в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Бергамо и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч забил Риккардо Орсолини (78-я минута).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
17 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
Аталанта
0 : 1
Болонья
78‎’‎ • Риккардо Орсолини
(Джонатан Роу)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Аталанта" (58 очков) обеспечила себе седьмое место в турнирной таблице Серии А и выступит в Лиге конференций в сезоне-2026/27. "Болонья" (55) идет восьмой. "Россоблу" не смогут догнать команду из Бергамо из-за результатов личных встреч (0:2, 1:0).
В заключительном туре "Аталанта" в гостях сыграет с "Фиорентиной" 24 мая, а "Болонья" в тот же день примет миланский "Интер".
Футболисты Фиорентины в матче Серии А - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
"Фиорентина" опустила "Ювентус" на шестое место в Серии А
Вчера, 15:08
 
ФутболСпортСерия А (чемпионат Италии по футболу)Риккардо ОрсолиниАталантаБолоньяФиорентина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Бетис
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    ПСЖ
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Фиорентина
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Милан
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Наполи
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ноттингем Форрест
    3
    2
  • Футбол
    Отменен
    Краснодар
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Зенит
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Динамо Москва
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Махачкала
    Спартак Москва
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Акрон
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Ахмат
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    Нижний Новгород
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала