Андреева и Шнайдер стали победительницами турнира в Риме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли парный турнир категории WTA 1000 в Риме.
- Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянок, которые завоевали третий совместный титул в парном разряде.
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес в финале парного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Андреева и Шнайдер завоевали третий совместный титул в парном разряде и второй - в категории WTA 1000. В 2025 году они выиграли турнир в Майами. В прошлом сезоне на турнире в Риме россиянки дошли до полуфинала, где уступили будущим победительницам соревнования Жасмин Паолини и Саре Эррани. Также 19-летняя Андреева и 22-летняя Шнайдер являются серебряными призерами Олимпийских игр 2024 года.