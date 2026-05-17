Андреева и Шнайдер стали победительницами турнира в Риме

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар-Мартинес в финале парного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.