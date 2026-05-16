"Зенит" вышел в финал Кубка России - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
18:05 16.05.2026 (обновлено: 18:32 16.05.2026)
"Зенит" вышел в финал Кубка России

Петербургский "Зенит" обыграл "Зенит" из Казани и вышел в финал Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский «Зенит» обыграл «Зенит» из Казани в полуфинале Кубка России по волейболу со счетом 3-0.
  • В финале турнира, который пройдет 17 мая, петербургский «Зенит» сыграет с победителем матча «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск).
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл "Зенит" из Казани в полуфинальном матче "Финала шести" Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.
Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:23, 25:22, 32:30) в пользу петербургского клуба.
В финале турнира, который пройдет 17 мая, петербургский "Зенит" сыграет с победителем матча "Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Новосибирск). Железнодорожники являются действующими обладателями трофея.
ВолейболСпортМоскваКазаньНовосибирскЗенит (Санкт-Петербург)Динамо-ЛО (Ленинградская обл.)Локомотив (Калининград)Кубок России по волейболу среди мужчин
 
