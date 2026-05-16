"Зенит" вышел в финал Кубка России

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Петербургский "Зенит" обыграл "Зенит" из Казани в полуфинальном матче "Финала шести" Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.
Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:23, 25:22, 32:30) в пользу петербургского клуба.
В финале турнира, который пройдет 17 мая, петербургский "Зенит" сыграет с победителем матча "Динамо" (Москва) - "Локомотив" (Новосибирск). Железнодорожники являются действующими обладателями трофея.