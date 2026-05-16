Рейтинг@Mail.ru
"Югра" обыграла "Химик" в первом матче финальной серии плей-офф ВХЛ - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
17:21 16.05.2026 (обновлено: 17:23 16.05.2026)

"Югра" обыграла "Химик" в первом матче финальной серии плей-офф ВХЛ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей.
Хоккей. - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Хоккей.. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ханты-мансийская «Югра» обыграла «Химик» из Воскресенска в первом матче финальной серии плей-офф ВХЛ.
  • Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Югры», счет в серии стал 1-0.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ханты-мансийская "Югра" одержала победу над "Химиком" из Воскресенска в первом матче финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча в Ханты-Мансийске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу "Югры". В составе победителей шайбы забросил Максим Казаков (37-я минута) и Егор Маклозян (38). У "Химика" отличился Никита Холодилин (31).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Югры". Второй матч пройдет 18 мая в Ханты-Мансийске.
Хоккеисты молодежной сборной России - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Молодежная сборная России по хоккею обыграла студентов на Кубке будущего
Вчера, 16:24
 
ХоккейСпортХанты-МансийскВоскресенскМаксим КазаковХимик (Воскресенск)Югра
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    Чайка
    5
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    656
    274
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Хоффенхайм
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Кельн
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Италия
    Канада
    0
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала