"Югра" обыграла "Химик" в первом матче финальной серии плей-офф ВХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ханты-мансийская «Югра» обыграла «Химик» из Воскресенска в первом матче финальной серии плей-офф ВХЛ.
- Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Югры», счет в серии стал 1-0.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ханты-мансийская "Югра" одержала победу над "Химиком" из Воскресенска в первом матче финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча в Ханты-Мансийске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) в пользу "Югры". В составе победителей шайбы забросил Максим Казаков (37-я минута) и Егор Маклозян (38). У "Химика" отличился Никита Холодилин (31).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Югры". Второй матч пройдет 18 мая в Ханты-Мансийске.