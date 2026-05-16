Экс-хоккеист "Амура" Мерли прокомментировал ситуацию с контрактом Капризова - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
02:26 16.05.2026
Экс-хоккеист "Амура" Мерли прокомментировал ситуацию с контрактом Капризова

Экс-игрок "Амура" Мерли: Капризов не должен получать 17 миллионов долларов в год

© Фото : Пресс-служба "Уайлд"Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : Пресс-служба "Уайлд"
Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэтт Мерли, бывший хоккеист «Амура», высказался о контракте Кирилла Капризова из «Миннесоты Уайлд».
  • По мнению Мерли, зарплата Капризова в 17 миллионов долларов в год слишком высока и нарушает баланс в команде.
  • Капризов заключил с «Миннесотой» восьмилетний контракт на 136 миллионов долларов, который начнет действовать в сезоне 2026/27.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) американец Мэтт Мерли заявил, что российский форвард "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов не должен получать 17 млн долларов в год по новому контракту.
В четверг "Миннесота" на выезде уступила "Колорадо Эвеланш" со счетом 3:4 в овертайме и проиграла серию второго раунда плей-офф НХЛ - 1-4. Капризов отметился голевой передачей. Россиянин завершил участие в розыгрыше Кубка Стэнли с 15 очками (4 шайбы + 11 передач), повторив клубный рекорд по количеству голевых пасов в одном розыгрыше плей-офф. В сентябре россиянин заключил новое соглашение с "Миннесотой", которое вступает в силу в сезоне-2026/27 и рассчитано на восемь лет. Среднегодовая зарплата Капризова составит 17 млн долларов. Суммарно он заработает по контракту 136 млн, что станет рекордом НХЛ.
"Сейчас в лиге никто не должен получать 17 миллионов долларов в год. Сидни Кросби получает 8,7 миллиона, а он идеальный хоккеист. Макдэвид получает значительно меньше (Капризова), хотя является самым техничным игроком в лиге. Такая зарплата ломает баланс внутри команды. Побеждают классные коллективы! В "Колорадо" голы забивают полтора десятка хоккеистов, их сила именно в этом. Когда один парень получает 17 млн и у тебя в команде каждый матч двое играют по 35 минут, это проблема. У тебя должна быть в первую очередь команда, если ты хочешь побеждать", - заявил Мерли в подкасте Spittin' Chiclets.
Капризову 29 лет, на протяжении всей карьеры в НХЛ он представляет "Миннесоту" (с 2020 года), в 397 матчах регулярных чемпионатов он набрал 475 (230 голов + 245 передач) очков.
Мерли ранее выступал за "Питтсбург Пингвинз", "Финикс Койотис" а также за клубы КХЛ "Амур", "Медвешчак" и "Слован".
