Карасев обслужит матч последнего тура РПЛ между "Ростовом" и "Зенитом"

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Сергея Карасева обслужит матч последнего, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и петербургским "Зенитом", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Помогать ему будут Алексей Лунев и Рустам Мухтаров, резервным арбитром выступит Игорь Капленков. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Павел Кукуян и Ранэль Зияков.