Карасев обслужит матч последнего тура РПЛ между "Ростовом" и "Зенитом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судейская бригада под руководством Сергея Карасева обслужит матч последнего тура РПЛ между "Ростовом" и "Зенитом".
- Помогать ему будут Алексей Лунев и Рустам Мухтаров, резервным арбитром выступит Игорь Капленков.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Сергея Карасева обслужит матч последнего, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и петербургским "Зенитом", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помогать ему будут Алексей Лунев и Рустам Мухтаров, резервным арбитром выступит Игорь Капленков. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Павел Кукуян и Ранэль Зияков.
Другие назначения тура:
"Крылья Советов" (Самара) - "Акрон" (Тольятти) - Кирилл Левников (VAR - Сергей Цыганок);
ЦСКА - "Локомотив" (Москва) - Артем Чистяков (VAR - Иван Абросимов);
"Рубин" (Казань) - "Нижний Новгород" - Евгений Буланов (VAR - Павел Шадыханов);
"Балтика" (Калининград) - "Динамо" (Москва) - Никита Новиков (VAR - Анатолий Жабченко);
"Динамо" (Махачкала) - "Спартак" (Москва) - Рафаэль Шафеев (VAR - Василий Казарцев);
"Сочи" - "Ахмат" (Грозный) - Станислав Матвеев (VAR - Владимир Москалев);
"Краснодар" - "Оренбург" - Андрей Прокопов (VAR - Артур Федоров).