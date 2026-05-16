"Аль-Наср" Роналду сенсационно проиграл в финале второй Лиги чемпионов АФК

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Японский клуб "Гамба Осака" обыграл саудовский "Аль-Наср" и стал победителем второй Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).
Встреча в Эр-Рияде завершилась победой "Гамбы" со счетом 1:0. Гол забил Дениз Хаммет на 30-й минуте.
В составе "Аль-Насра" полный матч провел пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду. С момента перехода в клуб португалец выиграл лишь один трофей - Кубок арабских чемпионов в августе 2023-го.
"Гамба" выиграла второй континентальный трофей в своей истории. В 2008 году клуб стал победителем основной Лиги чемпионов АФК.