Рейтинг@Mail.ru
"Аль-Наср" Роналду сенсационно проиграл в финале второй Лиги чемпионов АФК - РИА Новости Спорт, 17.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:54 16.05.2026 (обновлено: 03:34 17.05.2026)
"Аль-Наср" Роналду сенсационно проиграл в финале второй Лиги чемпионов АФК

"Аль-Наср" Роналду проиграл японской "Гамбе" в финале второй Лиги чемпионов АФК

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Соцсети футболиста
Криштиану Роналду. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японский клуб «Гамба Осака» обыграл саудовский «Аль-Наср» со счетом 1:0 и стал победителем второй Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).
  • В составе «Аль-Насра» полный матч провел Криштиану Роналду, с момента перехода в клуб он выиграл лишь один трофей — Кубок арабских чемпионов в августе 2023 года.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Японский клуб "Гамба Осака" обыграл саудовский "Аль-Наср" и стал победителем второй Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).
Встреча в Эр-Рияде завершилась победой "Гамбы" со счетом 1:0. Гол забил Дениз Хаммет на 30-й минуте.
В составе "Аль-Насра" полный матч провел пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду. С момента перехода в клуб португалец выиграл лишь один трофей - Кубок арабских чемпионов в августе 2023-го.
"Гамба" выиграла второй континентальный трофей в своей истории. В 2008 году клуб стал победителем основной Лиги чемпионов АФК.
Майкл Олисе - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Футболиста "Баварии" признали лучшим игроком сезона Бундеслиги
Вчера, 22:51
 
ФутболСпортКриштиану РоналдуАль-Наср
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    Чайка
    5
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    656
    274
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Хоффенхайм
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Кельн
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Италия
    Канада
    0
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала