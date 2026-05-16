"Селтик" стал чемпионом Шотландии после драмы на последних минутах

- «Селтик» занял первое место в турнирной таблице, завоевав чемпионство в пятый раз подряд и став рекордсменом по количеству чемпионских титулов в истории шотландского футбола.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Селтик" одержал победу над "Хартс" в матче последнего, 38-го тура чемпионата Шотландии по футболу.
Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:1 в пользу "Селтика". В составе победителей мячи забили Арне Энгельс (45+4-я минута), Дайдзэн Маэда (87) и Каллам Османд (90+8). У "Хартс" отличился Лоуренс Шенкленд (43).
"Селтик" набрал 82 очка и занял первое место в турнирной таблице, сместив "Хартс" (80) на вторую строчку.