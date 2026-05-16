Рейтинг@Mail.ru
"Селтик" стал чемпионом Шотландии после драмы на последних минутах - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:46 16.05.2026 (обновлено: 16:55 16.05.2026)
"Селтик" стал чемпионом Шотландии после драмы на последних минутах

"Селтик" обыграл "Хартс" и стал чемпионом Шотландии по футболу пятый раз подряд

© пресс-служба клуба "Селтик"Футболисты команды "Селтик"
Футболисты команды Селтик - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© пресс-служба клуба "Селтик"
Футболисты команды "Селтик". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Селтик» обыграл «Хартс» со счетом 3:1 в последнем туре чемпионата Шотландии по футболу.
  • «Селтик» занял первое место в турнирной таблице, завоевав чемпионство в пятый раз подряд и став рекордсменом по количеству чемпионских титулов в истории шотландского футбола.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Селтик" одержал победу над "Хартс" в матче последнего, 38-го тура чемпионата Шотландии по футболу.
Встреча в Глазго завершилась со счетом 3:1 в пользу "Селтика". В составе победителей мячи забили Арне Энгельс (45+4-я минута), Дайдзэн Маэда (87) и Каллам Османд (90+8). У "Хартс" отличился Лоуренс Шенкленд (43).
"Селтик" набрал 82 очка и занял первое место в турнирной таблице, сместив "Хартс" (80) на вторую строчку.
Команда завоевала чемпионство в пятый раз подряд. Победа также стала для "Селтика" 56-й в истории, по этому показателю клуб вышел на чистое первое место, обойдя "Рейнджерс" (55). С 1986 года победителями чемпионата Шотландии становятся только команды из Глазго.
Александер Джику - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Двух спартаковских легионеров признали лучшими в Кубке России
Вчера, 16:23
 
ФутболСпортСелтикХартсШотландия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    Чайка
    5
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    656
    274
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Хоффенхайм
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Кельн
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Италия
    Канада
    0
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала