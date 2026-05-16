Рейтинг@Mail.ru
"Никаких обид": Бонгонда сделал громкое заявление об уходе из "Спартака" - РИА Новости Спорт, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:13 16.05.2026 (обновлено: 14:24 16.05.2026)
"Никаких обид": Бонгонда сделал громкое заявление об уходе из "Спартака"

Полузащитник Бонгонда объявил об уходе из "Спартака"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИгрок "Спартака" Тео Бонгонда
Игрок Спартака Тео Бонгонда - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Игрок "Спартака" Тео Бонгонда. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник Тео Бонгонда объявил об уходе из "Спартака".
  • Он выступал в составе клуба с июля 2023 года, его контракт истекает в конце июня.
  • В текущем сезоне Бонгонда сыграл шесть матчей за "Спартак", а всего в его активе 75 игр и 16 голов в составе "красно-белых".
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полузащитник Тео Бонгонда сообщил об уходе из московского футбольного клуба "Спартак".
Хавбек выступал в составе столичной команды с июля 2023 года, его контракт истекает в конце июня.
«

"Одна глава закрывается, другая открывается. Мы пришли делать то, что должны были, не интересуясь тем, что думают другие. Спасибо, "Спартак", за эти три года, с уважением. Никаких обид в конце, каждый идет своей дорогой. Мы продолжаем двигаться вперед, как и всегда. Вперед, к следующему этапу", - написал Бонгонда в сториз в Instagram*.

Бонгонде 30 лет, в текущем сезоне он сыграл шесть матчей за "Спартак". Всего в его активе 75 игр и 16 голов в составе "красно-белых". На его счету также 37 матчей и семь голов за сборную ДР Конго.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Защитник Спартака Олег Рябчук - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Рябчук летом покинет "Спартак", сообщил Романо
9 мая, 09:14
 
ФутболСпортРоссияТео БонгондаСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ротор
    Чайка
    5
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    656
    274
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Манчестер Сити
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Хоффенхайм
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Кельн
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Италия
    Канада
    0
    6
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала