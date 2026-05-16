"Никаких обид": Бонгонда сделал громкое заявление об уходе из "Спартака"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник Тео Бонгонда объявил об уходе из "Спартака".
- Он выступал в составе клуба с июля 2023 года, его контракт истекает в конце июня.
- В текущем сезоне Бонгонда сыграл шесть матчей за "Спартак", а всего в его активе 75 игр и 16 голов в составе "красно-белых".
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полузащитник Тео Бонгонда сообщил об уходе из московского футбольного клуба "Спартак".
Хавбек выступал в составе столичной команды с июля 2023 года, его контракт истекает в конце июня.
«
"Одна глава закрывается, другая открывается. Мы пришли делать то, что должны были, не интересуясь тем, что думают другие. Спасибо, "Спартак", за эти три года, с уважением. Никаких обид в конце, каждый идет своей дорогой. Мы продолжаем двигаться вперед, как и всегда. Вперед, к следующему этапу", - написал Бонгонда в сториз в Instagram*.
Бонгонде 30 лет, в текущем сезоне он сыграл шесть матчей за "Спартак". Всего в его активе 75 игр и 16 голов в составе "красно-белых". На его счету также 37 матчей и семь голов за сборную ДР Конго.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Рябчук летом покинет "Спартак", сообщил Романо
9 мая, 09:14