Прошел 17 концлагерей и выиграл Олимпиаду: советский чемпион поразил всех

Он множество раз совершал невозможное, выживая в зверских условиях концлагерей. Как он спасся и стал настоящей легендой советского спорта — в материале РИА Новости.

Чудом выживал в немецких концлагерях

В юности Вите часто приходилось спорить с родителями. Семья не понимала его увлечения гимнастикой, с которой он хотел связать жизнь. Чукарин перепробовал много других видов спорта — плавание, футбол, греблю, но ничто другое его так не захватывало.

Его жизнь перевернулась с началом Великой Отечественной войны. 20-летний парень не раздумывая ушел на фронт добровольцем. Теперь ни неоконченная учеба в металлургическом техникуме, ни выбор дальнейшей профессии не имели значения. А спортивный талант в Чукарине был очевиден еще до войны, к тому времени он уже выиграл чемпионат Украины по гимнастике и получил звание мастера спорта.

Чукарин ушел в стрелковую дивизию и воевал артиллеристом-наводчиком. Фронтовая жизнь продлилась совсем недолго — уже в сентябре 1941-го в боях под Полтавой Виктора тяжело ранили, он, котуженный, попал в плен. Так начались страшнейшие годы жизни подававшего большие надежды спортсмена.

Чукарин прошел через 17 концентрационных лагерей, среди которых были самые страшные "фабрики смерти", включая Бухенвальд. Его заставляли работать по 12 часов в сутки в каменоломнях, морили голодом. Он несколько раз пытался бежать, но каждый раз его ловили и жестоко избивали — шрам от удара прикладом остался у него на всю жизнь.

Но даже в нечеловеческих условиях Чукарин продолжал бороться. Используя любую возможность, он тайком тренировался, подсматривая упражнения у немецких надзирателей. Он понимал, что единственный способ сохранить рассудок и не сдаться — это физическая активность. Собратья по несчастью прозвали его Гимнастом.

Последние недели войны оказались самыми страшными. В мае 1945 года, когда победа была уже близка, нацисты, стремясь замести следы, загнали Чукарина и других узников на баржу, заминировали ее и вывели в море. Пленников планировали взорвать и утопить, но что-то пошло не так. Бывших заключенных просто бросили в море, баржа дрейфовала несколько дней. Тогда ее обнаружил английский сторожевой корабль, и узники были наконец освобождены.

Поразил всех на двух Олимпиадах

После войны Чукарин вернулся на родину. Он был настолько изможден и не похож на себя прежнего, что его не узнала даже мать. Только по старому шраму на голове женщина поняла, что перед ней сын.

На тот момент Виктор весил чуть более 40 килограммов, и в первую очередь ему нужно было озаботиться восстановлением здоровья. Однако Чукарин думал лишь о том, как бы поскорее вернуться в большой спорт. Он стал тренироваться по несколько часов каждый день на самодельном турнике во дворе. Вскоре гимнаст поступил в институт физической культуры, и к 1950 году закончил его.

Спустя всего год после возвращения Чукарин заявился на чемпионат СССР. Несмотря на все проблемы со здоровьем, он занял 12-е место. А еще через три года Виктор и вовсе впервые стал абсолютным чемпионом Советского союза.

Конечно, советское спортивное руководство не могло не взять такого атлета на дебютную для команды СССР Олимпиаду 1952 года в Хельсинки. Там Чукарин поразил всех. Он выиграл четыре золотые медали: в командном и личном многоборьях, в упражнениях на коне и в опорном прыжке, а также завоевал два "серебра" в упражнениях на брусьях и кольцах. И это в 31 год!

И даже на этом Чукарин не остановился. В 1956 году 35-летний ветеран отправился в Мельбурн защищать медали. Главным соперником сборной СССР были японцы во главе с Такасио Оно. Советская сборная все же стала победителем командного первенства, а в личном зачете развернулась настоящая драма.

После великолепного упражнения на брусьях от Оно победа была практически у него в руках. У Чукарина оставались вольные упражнения — они всегда удавались ему не так хорошо, как другие дисциплины. Однако советский спортсмен выдал одно из лучших выступлений в карьере и заработал нужные баллы. "Этого человека невозможно победить", — констатировал соперник.

Закончив карьеру, Чукарин посвятил себя преподаванию. Он работал во Львовском институте физической культуры, защитил диссертацию и стал доцентом, заведовал кафедрой гимнастики, воспитав более 20 мастеров спорта и будущего олимпийского чемпиона.