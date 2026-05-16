Андреева и Шнайдер вышли в финал парного турнира в Риме

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой в полуфинале парного разряда турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.