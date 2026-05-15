Пострадавший в драке с одноклубником Вальверде вернулся к тренировкам

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уругвайский футболист мадридского "Реала" Федерико Вальверде, который ранее получил черепно-мозговую травму в результате потасовки с одноклубником Орельеном Тчуамени, вернулся к тренировкам с командой.
Ранее в СМИ сообщалось, что Вальверде и Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе команды, в результате которой уругваец был госпитализирован и пропустил "Эль-Класико" против "Барселоны" (0:2), в котором "сине-гранатовые" досрочно стали чемпионами Испании. Оба игрока были оштрафованы на 500 тысяч евро.
Пресс-служба "Реала" опубликовала фотографии с тренировки клуба, на которых также присутствует Вальверде.
"Реал" не завоевал трофеев в сезоне-2025/26. Клуб идет на втором месте в чемпионате Испании, победу в котором досрочно одержала "Барселона", в Суперкубке Испании "сливочные" также уступили "сине-гранатовым" в финале турнира. "Реал" вылетел из Кубка Испании от "Альбасете" на стадии 1/16 финала, а из Лиги чемпионов - в четвертьфинале от "Баварии". Последний трофей мадридский клуб завоевал в декабре 2024 года, тогда "Реал" в финале Межконтинентального кубка обыграл мексиканскую "Пачуку" со счетом 3:0.