Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший в драке с одноклубником Вальверде вернулся к тренировкам - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:24 15.05.2026
Пострадавший в драке с одноклубником Вальверде вернулся к тренировкам

Футболист "Реала" Вальверде вернулся к тренировкам после черепно-мозговой травмы

© Фотография из соцсетейФедерико Вальверде
Федерико Вальверде - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уругвайский футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде вернулся к тренировкам с командой после черепно-мозговой травмы.
  • Вальверде и его одноклубник Орельен Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе, в результате которой уругваец был госпитализирован и пропустил «Эль-Класико».
  • «Реал» не завоевал трофеев в сезоне 2025/26 и потерпел поражения в нескольких турнирах.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уругвайский футболист мадридского "Реала" Федерико Вальверде, который ранее получил черепно-мозговую травму в результате потасовки с одноклубником Орельеном Тчуамени, вернулся к тренировкам с командой.
Ранее в СМИ сообщалось, что Вальверде и Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе команды, в результате которой уругваец был госпитализирован и пропустил "Эль-Класико" против "Барселоны" (0:2), в котором "сине-гранатовые" досрочно стали чемпионами Испании. Оба игрока были оштрафованы на 500 тысяч евро.
Пресс-служба "Реала" опубликовала фотографии с тренировки клуба, на которых также присутствует Вальверде.
"Реал" не завоевал трофеев в сезоне-2025/26. Клуб идет на втором месте в чемпионате Испании, победу в котором досрочно одержала "Барселона", в Суперкубке Испании "сливочные" также уступили "сине-гранатовым" в финале турнира. "Реал" вылетел из Кубка Испании от "Альбасете" на стадии 1/16 финала, а из Лиги чемпионов - в четвертьфинале от "Баварии". Последний трофей мадридский клуб завоевал в декабре 2024 года, тогда "Реал" в финале Межконтинентального кубка обыграл мексиканскую "Пачуку" со счетом 3:0.
Болельщики сборной Сенегала на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Сенегальская футбольная лига осудила проведение оккультных обрядов на играх
Вчера, 18:46
 
ФутболФедерико ВальвердеРеал МадридЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала