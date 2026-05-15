Пострадавший в драке с одноклубником Вальверде вернулся к тренировкам

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уругвайский футболист мадридского "Реала" Федерико Вальверде, который ранее получил черепно-мозговую травму в результате потасовки с одноклубником Орельеном Тчуамени, вернулся к тренировкам с командой.