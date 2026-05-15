05:15 15.05.2026 (обновлено: 11:08 15.05.2026)
Трамп заявил о желании расширить присутствие американского бизнеса в Китае

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп выступает в Большом зале народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил о желании увеличить присутствие американского бизнеса в Китае.
  • По его словам. американские предприниматели хотели бы делать больше в рамках пристуствия в Китае.
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы увеличения присутствия американского бизнеса в Китае.
Ранее Белый дом пригласил крупных американских предпринимателей сопровождать президента Трампа в поездке в КНР. Среди них – основатель Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук и другие.
В миреКитайСШАДональд ТрампИлон МаскТим КукTesla motorsApple
 
 
