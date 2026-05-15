"Торпедо-Горький" не примет участия в следующем сезоне ВХЛ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Утвержден состав участников Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) на сезон-2026/27, сообщается на сайте соревнования.
В следующем сезоне в чемпионате примут участие 32 команды. Соревнование покинул чемпион ВХЛ сезона-2024/25 "Торпедо-Горький" из Нижнего Новгорода. При этом в состав участников турнира вошел хоккейный клуб "Калуга".
Также в ВХЛ остался "Ростов". В декабре на сайте клуба появилось сообщение о том, что команда снимается с соревнований из-за отсутствия финансирования со стороны министерства спорта Ростовской области. Позднее в лиге сообщили, что осведомлены о проблемах клуба, однако "Ростов" не уведомлял ВХЛ о выходе из состава участников и продолжил выступление.
Финальная серия плей-офф ВХЛ текущего сезона стартует 16 мая. За победу поборются ханты-мансийская "Югра" и "Химик" из Воскресенска.
