Тарасенко заявил, что хотел бы продолжить играть за "Миннесоту"

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Владимир Тарасенко заявил, что хотел бы остаться в команде на следующий сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Действующий контракт 34‑летнего игрока рассчитан до лета 2026 года. В четверг "Миннесота" на выезде уступила "Колорадо Эвеланш" со счетом 3:4 в овертайме и проиграла серию второго раунда плей-офф НХЛ - 1-4.
"Абсолютно точно хотел бы быть в "Миннесоте" в следующем сезоне. Я и моя семья очень благодарны Миннесоте, клубу и жителям. Переход прошел настолько плавно, насколько только мог. Прекрасные люди везде помогали нам. Большое спасибо от моей семьи всем, кто был с нами в этом году", - заявил Тарасенко на пресс-конференции, видео которой опубликовано на сайте клуба.
В регулярном чемпионате форвард провел 75 матчей, в которых набрал 47 очков (23 гола + 24 передачи). Ранее в НХЛ россиянин выступал также за "Сент‑Луис Блюз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Оттаву Сенаторз", "Флориду Пантерз" и "Детройт Ред Уингз". Тарасенко является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2019, 2024).