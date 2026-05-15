Рейтинг@Mail.ru
Тарасенко заявил, что хотел бы продолжить играть за "Миннесоту" - РИА Новости Спорт, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:25 15.05.2026
Тарасенко заявил, что хотел бы продолжить играть за "Миннесоту"

Нападающий "Миннесоты" Тарасенко заявил, что хотел бы остаться в команде

© Фото : Пресс-служба "Миннесоты"Владимир Тарасенко
Владимир Тарасенко - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото : Пресс-служба "Миннесоты"
Владимир Тарасенко. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко заявил, что хотел бы остаться в команде на следующий сезон НХЛ.
  • Действующий контракт 34-летнего игрока рассчитан до лета 2026 года.
  • В регулярном чемпионате Тарасенко провел 75 матчей, в которых набрал 47 очков (23 гола + 24 передачи).
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российский нападающий "Миннесоты Уайлд" Владимир Тарасенко заявил, что хотел бы остаться в команде на следующий сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Действующий контракт 34‑летнего игрока рассчитан до лета 2026 года. В четверг "Миннесота" на выезде уступила "Колорадо Эвеланш" со счетом 3:4 в овертайме и проиграла серию второго раунда плей-офф НХЛ - 1-4.
"Абсолютно точно хотел бы быть в "Миннесоте" в следующем сезоне. Я и моя семья очень благодарны Миннесоте, клубу и жителям. Переход прошел настолько плавно, насколько только мог. Прекрасные люди везде помогали нам. Большое спасибо от моей семьи всем, кто был с нами в этом году", - заявил Тарасенко на пресс-конференции, видео которой опубликовано на сайте клуба.
В регулярном чемпионате форвард провел 75 матчей, в которых набрал 47 очков (23 гола + 24 передачи). Ранее в НХЛ россиянин выступал также за "Сент‑Луис Блюз", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Оттаву Сенаторз", "Флориду Пантерз" и "Детройт Ред Уингз". Тарасенко является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2019, 2024).
Вратарь Ак Барса Тимур Билялов в финале Кубка Гагарина - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Тренер "Ак Барса" рассказал о состоянии здоровья вратаря Билялова
Вчера, 23:00
 
ХоккейСпортВладимир ТарасенкоНациональная хоккейная лига (НХЛ)Миннесота Уайлд
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Перенесен
    Я. Синнер
    Д. Медведев
    654
    272
  • Футбол
    16.05 17:00
    Челси
    Манчестер Сити
  • Футбол
    16.05 16:30
    Боруссия М
    Хоффенхайм
  • Футбол
    16.05 16:30
    Бавария
    Кельн
  • Футбол
    16.05 16:30
    Фрайбург
    РБ Лейпциг
  • Хоккей
    16.05 17:20
    Италия
    Канада
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала