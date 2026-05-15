Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 72,1% россиян, 66,8% одобряют его деятельность на посту главы государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Работу российского правительства одобряют 38,9% опрошенных, не одобряют - 27,9%. При этом, о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 52,6% респондентов, 27,1% сказали, что не доверяют ему.
Также россиянам предложили представить, что в следующее воскресенье в стране состоятся выборы в Государственную Думу. На вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали, 31,2% назвали "Единую Россию", 11,9% - КПРФ, 11,6% - ЛДПР, 9,1% - партию "Новые люди", 4,2% - "Справедливую Россию".
Инициативный опрос проведен 4-10 мая 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Методика - 50% телефонных интервью по технологии "Спутник" и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность 2,5%.