Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 15.05.2026
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют 72,1% россиян

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путину доверяют 72,1% россиян, показал опрос ВЦИОМ.
  • Более 66% опрошенных в целом одобряют его деятельность.
  • На вопрос о том, за какую партию они проголосовали бы на выборах в Госдуму, 31,2% респондентов назвали "Единую Россию".
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 72,1% россиян, 66,8% одобряют его деятельность на посту главы государства, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Семь из десяти (72,1%) россиян заявили, что доверяют российскому лидеру, 23,6% сказали, что не доверяют Путину. Кроме того, 66,8% респондентов в целом одобряют деятельность президента России, 22,9% ответили иначе.
Работу российского правительства одобряют 38,9% опрошенных, не одобряют - 27,9%. При этом, о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 52,6% респондентов, 27,1% сказали, что не доверяют ему.
Также россиянам предложили представить, что в следующее воскресенье в стране состоятся выборы в Государственную Думу. На вопрос о том, за какую партию они бы проголосовали, 31,2% назвали "Единую Россию", 11,9% - КПРФ, 11,6% - ЛДПР, 9,1% - партию "Новые люди", 4,2% - "Справедливую Россию".
Инициативный опрос проведен 4-10 мая 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Методика - 50% телефонных интервью по технологии "Спутник" и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность 2,5%.
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Кириенко вспомнил поразившие его слова Путина о главном качестве президента
10 февраля, 11:49
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВЦИОМЕдиная РоссияКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала