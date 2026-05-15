"Бавария" продлила контракт с 40-летним капитаном команды

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" продлила контракт с капитаном команды вратарем Мануэлем Нойером, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети X.
Новое соглашение с Нойером рассчитано до лета 2027 года.
Нойеру 40 лет. Он выступает за "Баварию" с 2011 года. В составе мюнхенской команды вратарь стал 13-кратным чемпионом страны, два раза - победителем Лиги чемпионов, выиграл шесть Кубков и восемь Суперкубков Германии, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира. Вратарь также является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии, за которую сыграл 124 матча.