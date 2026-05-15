18:20 15.05.2026
Игрок сборной Нидерландов де Лигт пропустит чемпионат мира

Игрок сборной Нидерландов де Лигт перенес операцию на спине и пропустит ЧМ-2026

© AP Photo / Dave ShoplandЗащитник сборной Нидерландов и английского "Манчестер Юнайтед" Маттейс де Лигт
Защитник сборной Нидерландов и английского "Манчестер Юнайтед" Маттейс де Лигт. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маттейс де Лигт, защитник сборной Нидерландов и английского «Манчестер Юнайтед», пропустит чемпионат мира по футболу 2026 года из-за операции на спине.
  • Де Лигт не выходил на поле с конца ноября 2025 года из-за повреждения.
  • Маттейс де Лигт перешел в «Манчестер Юнайтед» из мюнхенской «Баварии» летом 2024 года за 45 миллионов евро.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Защитник сборной Нидерландов и английского "Манчестер Юнайтед" Маттейс де Лигт перенес операцию на спине и не сыграет на чемпионате мира по футболу 2026 года.
Из-за повреждения 26-летний игрок не выходил на поле с конца ноября 2025 года. Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе F с командами Японии, Швеции и Туниса.
"После шести месяцев лечения и упорной работы ради возвращения операция оказалась единственным оставшимся вариантом. Я разочарован, что не мог помогать команде последние полгода и, очевидно, пропущу чемпионат мира, но я с нетерпением жду возможности сделать все, чтобы снова вернуться на глаза болельщикам и чувствовать себя лучше", - написал де Лигт в Instagram*, прикрепив фото из больничной палаты.
Де Лигт выступает в составе "Манчестер Юнайтед" с лета 2024 года. Он перешел туда из мюнхенской "Баварии" за 45 миллионов евро. Всего в его активе 56 матчей и три гола за "красных дьяволов".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
ФутболСпортСШАМексикаНидерландыМаттейс де ЛигтМанчестер ЮнайтедБаварияЧМ по футболу 2026
 
