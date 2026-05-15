Игрок сборной Нидерландов де Лигт пропустит чемпионат мира

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Защитник сборной Нидерландов и английского "Манчестер Юнайтед" Маттейс де Лигт перенес операцию на спине и не сыграет на чемпионате мира по футболу 2026 года.
"После шести месяцев лечения и упорной работы ради возвращения операция оказалась единственным оставшимся вариантом. Я разочарован, что не мог помогать команде последние полгода и, очевидно, пропущу чемпионат мира, но я с нетерпением жду возможности сделать все, чтобы снова вернуться на глаза болельщикам и чувствовать себя лучше", - написал де Лигт в Instagram*, прикрепив фото из больничной палаты.
Де Лигт выступает в составе "Манчестер Юнайтед" с лета 2024 года. Он перешел туда из мюнхенской "Баварии" за 45 миллионов евро. Всего в его активе 56 матчей и три гола за "красных дьяволов".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская