Следившую за генералом петербурженку приговорили к 16 годам лишения свободы
11:33 15.05.2026 (обновлено: 11:36 15.05.2026)
Следившую за генералом петербурженку приговорили к 16 годам лишения свободы

  • Жительницу Петербурга осудили на 16 лет за подготовку теракта в отношении генерала Министерства обороны России.
  • По заданию сотрудников СБУ она проводила разведку и слежку за автомобилем военнослужащего и передавала данные украинским спецслужбам.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Жительница Петербурга, причастная к подготовке украинскими спецслужбами теракта в отношении российского генерала, предотвращенного ФСБ, осуждена на 16 лет, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Санкт-Петербурге вынесли приговор местной жительнице, готовившей теракт в отношении генерала министерства обороны РФ. Решением 1-го Западного окружного суда она признана виновной в содействии террористической деятельности и государственной измене, ей назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что женщину 1977 года рождения задержали в Северной столице в июне 2025 года.
"В ходе расследования уголовного дела стало известно, что по заданию сотрудников СБУ она проводила разведку места жительства и слежку за автомобилем высокопоставленного военнослужащего и передавала полученные данные украинским спецслужбам. После предотвращения теракта в отношении генерала силовики вышли на ее след и задержали как соучастницу", - добавил собеседник.
Ранее ФСБ сообщила о задержании и аресте в июне 2025 года в Санкт-Петербурге гражданки России 1977 года рождения, которая по заданию украинских спецслужб помогала выяснить, где живут и на каких автомобилях ездят российские военнослужащие, для подготовки против них терактов. В объединенной пресс-служба судов Петербурга уточняли, что уроженку Казахстана Ярославу Чумакову, подозреваемую в пособничестве в совершении теракта, арестовали.
