ЦСКА сравнял счет в серии плей-офф Единой лиги ВТБ с "Локомотивом-Кубанью"
22:01 14.05.2026 (обновлено: 22:03 14.05.2026)
ЦСКА сравнял счет в серии плей-офф Единой лиги ВТБ с "Локомотивом-Кубанью"

ЦСКА обыграл "Локомотив-Кубань" во втором матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский ЦСКА одержал победу над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» во втором матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
  • Встреча завершилась со счетом 84:71, самым результативным игроком стал центровой ЦСКА Ливио Жан-Шарль, который набрал 23 очка.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" во втором матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 84:71 (23:27, 17:12, 21:16, 23:16). Самым результативным игроком встречи стал центровой ЦСКА Ливио Жан-Шарль, который набрал 23 очка. У "Локомотива-Кубани" по 12 очков набрали Майк Мур и Винс Хантер.
Перед началом матча прошло чествование команды ЦСКА, которая в 2006 году в Праге стала победителем Евролиги.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч пройдет 18 мая в Краснодаре.
