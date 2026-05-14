ЦСКА сравнял счет в серии плей-офф Единой лиги ВТБ с "Локомотивом-Кубанью"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над краснодарским клубом "Локомотив-Кубань" во втором матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 84:71 (23:27, 17:12, 21:16, 23:16). Самым результативным игроком встречи стал центровой ЦСКА Ливио Жан-Шарль, который набрал 23 очка. У "Локомотива-Кубани" по 12 очков набрали Майк Мур и Винс Хантер.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч пройдет 18 мая в Краснодаре.