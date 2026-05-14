Семин: Сафонов добился большого успеха, но завтра надо работать еще больше

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Российский вратарь парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов добился большого успеха, досрочно выиграв чемпионат Франции, но теперь для сохранения статуса основного голкипера ему надо трудиться еще больше, заявил РИА Новости экс-главный тренер национальной команды Юрий Семин.

Сафонов был признан лучшим игроком перенесенного матча 29-го тура чемпионата Франции против "Ланса". В среду "ПСЖ" на выезде обыграл "Ланс" (2:0) и досрочно стал чемпионом Франции. Сафонов отразил восемь ударов в створ, проведя девятый сухой матч в турнире сезона-2025/26.

« "В такой команде, как "ПСЖ", сегодня Матвей добился большого успеха, а завтра он должен работать еще больше. Потому что иначе на твое место придут другие. Как только он допустит серию ошибок, так сразу будет играть другой вратарь. Поэтому та конкуренция, которая есть в таких серьезных командах, двигает футболистов к новым достижениям", - сказал Семин.

"И если Матвей будет также работать, то, конечно, он будет основным игроком команды. А за то, что было вчера, никто не будет держать на поле ни Сафонова, ни другого футболиста. Каждый день он должен быть лучшим. А сегодня нам надо поздравить Матвея с большим успехом", - добавил собеседник агентства.

Сафонов стал первым в истории российским футболистом, которому удалось стать двукратным чемпионом Франции. Он перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара". В текущем сезоне 27-летний вратарь сыграл за французский клуб 15 матчей в чемпионате Франции.