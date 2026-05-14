В МИД назвали визиты Уиткоффа и Кушнера откровенными и полезными

ООН, 14 мая - РИА Новости. Поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву способствуют урегулированию на Украине, являются откровенными и полезными, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Их приезды, безусловно, помогают, поскольку это очень длительные разговоры и, судя по всему, откровенные, они позволяют разложить ситуацию на составляющие части, понять, где, что, как может продвинуться, какие зависимости существуют", - сказал Панкин.
Он подчеркнул, что российская сторона всегда проявляла готовность к конструктивному дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.
"Хотя вы слышали оговорки, которые делал президент (России Владимир Путин - ред.), что если не будет дипломатического решения, будут другие решения, потому что просто так ситуация не может быть подвешена на долгое время", - заключил замглавы МИД РФ.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что украинское урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров без вывода Киевом ВСУ из Донбасса. Он также отметил, что Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и то, что рано или поздно они это все равно сделают.