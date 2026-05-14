Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали визиты Уиткоффа и Кушнера откровенными и полезными - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:05 14.05.2026 (обновлено: 07:23 14.05.2026)
В МИД назвали визиты Уиткоффа и Кушнера откровенными и полезными

РИА Новости: замглавы МИД Панкин назвал визиты Уиткоффа и Кушнера полезными

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву способствуют урегулированию ситуации на Украине, являются откровенными и полезными, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
  • Российская сторона всегда проявляла готовность к конструктивному дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.
  • Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске.
ООН, 14 мая - РИА Новости. Поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву способствуют урегулированию на Украине, являются откровенными и полезными, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
«
"Их приезды, безусловно, помогают, поскольку это очень длительные разговоры и, судя по всему, откровенные, они позволяют разложить ситуацию на составляющие части, понять, где, что, как может продвинуться, какие зависимости существуют", - сказал Панкин.
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Песков назвал основную тему разговора Путина с Уиткоффом и Кушнером
22 января, 11:43
Он подчеркнул, что российская сторона всегда проявляла готовность к конструктивному дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.
«
"Хотя вы слышали оговорки, которые делал президент (России Владимир Путин - ред.), что если не будет дипломатического решения, будут другие решения, потому что просто так ситуация не может быть подвешена на долгое время", - заключил замглавы МИД РФ.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что украинское урегулирование будет стоять на месте даже при проведении десятков раундов переговоров без вывода Киевом ВСУ из Донбасса. Он также отметил, что Киев осознает необходимость вывода войск с территории Донбасса и то, что рано или поздно они это все равно сделают.
Россия не раз заявляла, что готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Песков: Россия рассчитывает на продолжение формата контактов с Уиткоффом
11 мая, 18:33
 
В миреРоссияСШАУкраинаАлександр ПанкинСтив УиткоффДжаред КушнерВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала